С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.

Шоу-бизнес Пугачева поддержала оставшуюся без заработка Вайкуле Певица Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие ее коллеги, — пандемия коронавируса оставила ее без выступлений и заработка. 2

Общество Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей «Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России. 6

Автоспорт В Ferrari начали тесты в Муджелло Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 97

Здоровье О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.

Здоровье С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. 58

Политика Парад Победы в Москве завершился На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 202

Происшествия В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб. 11

Армия и оружие В Москве на Красной площади начался парад Победы Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.

Общество В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. 6

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 651

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 327

Общество Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.

Политика Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. 54