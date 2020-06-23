Экономика

URA.RuURA.RuПутин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Дополнительные выплаты и социальная ипотека: главное из обращения Путина к россиянам

iReactorвчера в 13:23

Продление выплат медикам и семьям с детьми: Путин озвучил новые меры соцподдержки россиян

Народные новостивчера в 12:28

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

URA.Ruвчера в 11:32

Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

Нижегородская Правдавчера в 11:44

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

Сиб.фмвчера в 11:51

Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 11:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Армия и оружие

Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии

Ряд СМИ сообщает о том, что египетская армия начала военную компанию против турецких наемников и войск правительства национального согласия в Ливии.
Военное дело 04:03
18
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
958
Шоу-бизнес

Пугачева поддержала оставшуюся без заработка Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие ее коллеги, — пандемия коронавируса оставила ее без выступлений и заработка.
ФАН 00:29
2
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
328
Общество

Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa 03:51
6
Автоспорт

В Ferrari начали тесты в Муджелло

Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Футбол

Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»

CT news 01:33
Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
97
Здоровье

О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман

По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:18
Здоровье

С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию

По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
RuNews24.ru 04:03
58
Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
1
Политика

Парад Победы в Москве завершился

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
202
Происшествия

В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих

Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:55
11
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
384
Армия и оружие

В Москве на Красной площади начался парад Победы

Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.
Говорит Москва 03:00
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
855
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Экспресс газета вчера в 05:21
98
Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
6
Происшествия

В Минске очередь за подарками оказалась очередью в милицейский автозак

Русская Планета вчера в 17:34
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
651
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
327
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия

В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки

В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
Российская газета 01:30
1
Политика

Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом

RuNews24.ru 04:33
1
Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
85
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты провели сравнения габаритов Т-14 "Армата" с теми танками, которые стоят на вооружении армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
23
Политика

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
54
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
28
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,5K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
166
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное