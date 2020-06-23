Экономика
URA.RuПутин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса
С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
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Дополнительные выплаты и социальная ипотека: главное из обращения Путина к россиянам
iReactorвчера в 13:23
Продление выплат медикам и семьям с детьми: Путин озвучил новые меры соцподдержки россиян
Народные новостивчера в 12:28
Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении
Нижегородская Правдавчера в 11:44
Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 11:16
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Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии
Ряд СМИ сообщает о том, что египетская армия начала военную компанию против турецких наемников и войск правительства национального согласия в Ливии.
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Пугачева поддержала оставшуюся без заработка Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие ее коллеги, — пандемия коронавируса оставила ее без выступлений и заработка.
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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa 03:51
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В Ferrari начали тесты в Муджелло
Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Здоровье
О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман
По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:18
Здоровье
С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию
По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
RuNews24.ru 04:03
Политика
Парад Победы в Москве завершился
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих
Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб.
REGNUM вчера в 04:55
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Армия и оружие
В Москве на Красной площади начался парад Победы
Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.
Говорит Москва 03:00
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Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
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Общество
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
Происшествия
В Минске очередь за подарками оказалась очередью в милицейский автозак
Русская Планета вчера в 17:34
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета вчера в 10:51
Происшествия
В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки
В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
Российская газета 01:30
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Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом
RuNews24.ru 04:33
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В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
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Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты провели сравнения габаритов Т-14 "Армата" с теми танками, которые стоят на вооружении армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Политика
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15