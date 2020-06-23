Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки

Магнитогорский рабочийвчера в 13:49

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

URA.Ruвчера в 11:32

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Продлены и усилены меры поддержки для бизнеса и граждан

ЧС-ИНФОвчера в 11:34

Владимир Путин озвучил новый пакет господдержки

Ваши новостивчера в 12:56

Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 11:16

Что предложил Владимир Путин 23 июня 2020 года

Афанасий-бизнесвчера в 11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
1,3K
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
7
Футбол

Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»

Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
500
Политика

Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву, поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.
РИА Новости 07:22
794
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
72
Энергетика

Нефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель.
Вестник Кавказа 10:41
1
Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости 11:00
24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: определился фаворит матча АПЛ

24 июня в матче 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:40
Авто

В интернете показали изображения новой Lada Granta

Lada Granta нового поколения будет построена на "тележке" B0, на которой также базируются седан Renault Logan и универсал Lada Largus.
Новые автомобили вчера в 07:53
113
Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
752
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент.
Evo-rus.com 03:16
55
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
672
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
658
Политика

Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»

Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины".
Российская газета 11:26
236
Общество

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
1
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
106
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,3K
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
262
Политика

В Китае прокомментировали празднование 75-летия Победы в России

РИА Новости 07:34
5
Игры

Project CARS 3 выходит 28 августа

Издательство Bandai Namco и студия Slightly Mad назвали точную дату релиза гоночного симулятора Project CARS 3. Игра выйдет 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Игромания.ру 10:51
Футбол

Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru 10:50
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
1
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,4K
Общество

Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.
РЕН ТВ 11:14
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук 04:54
243
Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
7
Политика

На Украине заявили о подозрении Януковича и экс-министров в госизмене

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
RT на русском 12:01
Шоу-бизнес

Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю

Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
410
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
218
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное