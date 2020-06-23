Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Владимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

СОВАвчера в 14:22

Путин озвучил новые меры поддержки населения

ГТРК Псковвчера в 14:15

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки российских семей

Гудвилл.онлайнвчера в 11:02

Владимир Путин озвучил новый пакет господдержки

Ваши новостивчера в 12:56

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Что предложил Владимир Путин 23 июня 2020 года

Афанасий-бизнесвчера в 11:03

23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки

Магнитогорский рабочийвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
208
Происшествия

Известный украинский курорт «поплыл» после затяжного ливня

Ливни привели к подтоплению почти 200 населенных пунктов в западных областях Украины, в Ивано-Франковской области из-за паводка "поплыл" курорт Буковель.
Вести.Ru 04:50
Общество

Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
224
Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
154
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,8K
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
173
Культура

Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин

Автор эпопеи «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин озвучил сроки выхода новой части своего творения.
Live24 10:00
8
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
525
Политика

Министр обороны ФРГ призвала США не раздражать Россию

Министр поделилась своими мыслями о выводе войск США из Германии «Нужно подчеркнуть, что мы не говорим о двусторонних отношениях Германии и США, а о передислокации сил в рамках альянса», — подчеркнула она.
ИА Красная Весна 11:43
2
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
33
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
763
Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
69
Здоровье

В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых

Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня.
КП - Омск 05:20
99
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
690
Политика

Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.
RT на русском 12:30
374
Футбол

Английский футболист совершил каминг-аут

Стоит отметить, что Битти стал вторым футболистом, совершившим каминг-аут в английском и мировом футболе.
Газета.Ru 13:15
Политика

Бизнес-джет жены Медведева улетел в Германию

Первое антикоррупционное СМИ 05:00
4
Армия и оружие

Турецкие военные попали под обстрел с территории Ирана, есть погибший

Как сообщили сегодня в Минобороны Турции, накануне турецкие военные были обстреляны в юго-восточной провинции Хаккари с территории Ирана, при этом один из них погиб, один ранен.
Вестник Кавказа 08:44
1
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,5K
Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM вчера в 14:34
8
Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском 10:53
19
Здоровье

В Коми коронавирус подтвердился еще у 59 человек

По информации с сайта стопкоронавирус.рф, на 22 июня в Коми положительный результат показали тесты у 2864 (+59) человек, выздоровели 1221 (+5), умерли 29 (+1) пациентов.
ИА БНК 22 июня в 03:30
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,4K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
697
Армия и оружие

Российская армия получила 35 тысяч новейших автоматов АК-12

Московский Комсомолец 10:17
3
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
175
Политика

В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий

Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
1
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
2,4K
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное