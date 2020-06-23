С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.

Политика В Грузии журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина В Грузии журналист Георгий Габуния в эфире телеканала Mtavari Arkhi снова грубо высказался в адрес президента России Владимира Путина. 5,4K

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 112

Здоровье Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом «Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава. 17

Экономика Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР. 6,3K

Политика Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы. 359

Экономика Путин упростил налогообложение для офшорных компаний Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами. 13

Здоровье Губернатор ЯНАО обеспечил бесплатными лекарствами всех больных ОРВИ Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств больных ОРВИ в регионе.

Армия и оружие Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.

Общество В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе «Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении. 503

Политика Лукашенко назвал Москву столицей родины Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с гостями парада по случаю 75-летия Победы на Красной площади назвал Москву столицей родины. 236

Авто Мальтиец потребовал возвращения автомобилей Lada в Европу Следует упомянуть, что недавно немецкая компания Lada Deutschland – официальный дистрибьютор «АвтоВАЗа» в Европе – заявила, что последняя поставка новых российских авто была отправлена в ЕС в марте нынешнего года. 1

Происшествия В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе. 5

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 32

Политика ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве подозреваемого «Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий» - говорится в сообщении ГБР. 1

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04 % ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Политика Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости. 18