Экономика

URA.RuURA.RuПутин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки

Магнитогорский рабочийвчера в 13:49

Владимир Путин озвучил новый пакет господдержки

Ваши новостивчера в 12:56

Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 11:16

Продлены и усилены меры поддержки для бизнеса и граждан

ЧС-ИНФОвчера в 11:34

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

URA.Ruвчера в 11:32

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Что предложил Владимир Путин 23 июня 2020 года

Афанасий-бизнесвчера в 11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество

«Роскосмос» сфотографировал с орбиты парад Победы в Москве

РБК 09:44
8
Политика

В Грузии журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

В Грузии журналист Георгий Габуния в эфире телеканала Mtavari Arkhi снова грубо высказался в адрес президента России Владимира Путина.
МонаВиста 22 июня в 12:22
5,4K
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
112
Здоровье

Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
17
Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
6,3K
Культура

Автор «Игры престолов» анонсировал выход новой книги

Автор "Игры престолов" анонсировал выход новой книги Джордж Мартин заверяет, что шестая часть "Песни льда и пламени" близка к финалу.
Экспресс газета 10:21
7
Политика

Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы.
РИА Новости 11:03
359
Общество

В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
1,4K
Футбол

Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

Газета.Ru 10:50
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
676
Экономика

Путин упростил налогообложение для офшорных компаний

Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
Национальная служба новостей вчера в 11:36
13
Здоровье

Губернатор ЯНАО обеспечил бесплатными лекарствами всех больных ОРВИ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств больных ОРВИ в регионе.
Lenta.ru 11:46
Армия и оружие

Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию

Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Российская газета вчера в 09:44
757
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
25
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
503
Политика

Лукашенко назвал Москву столицей родины

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с гостями парада по случаю 75-летия Победы на Красной площади назвал Москву столицей родины.
RT на русском 10:15
236
Общество

Навка заявила об обиде и боли из-за того, что Украина не приняла участие в параде Победы

Ореанда-Новости 12:15
2
Авто

Мальтиец потребовал возвращения автомобилей Lada в Европу

Следует упомянуть, что недавно немецкая компания Lada Deutschland – официальный дистрибьютор «АвтоВАЗа» в Европе – заявила, что последняя поставка новых российских авто была отправлена в ЕС в марте нынешнего года.
CarsWeek.ru 09:21
1
Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.
ТАСС 11:24
5
Происшествия

В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка

Российская газета 10:10
108
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
32
Общество

Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
Вести.Ru 10:57
141
Политика

ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве подозреваемого

«Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается в 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий» - говорится в сообщении ГБР.
Московский Комсомолец 08:57
1
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04 % ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 11:27
Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости вчера в 12:33
21
Футбол

Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Советский спорт 05:46
Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:27
18
Общество

Названо условие восстановления международного авиасообщения в России

Международное сообщение в России возобновят незамедлительно после улучшения ситуации с коронавирусом, заявил вице-премьер Юрий Борисов в среду, 24 июня.
Вечерняя Москва 02:29
113
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
689
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное