Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочийвчера в 13:49
Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 11:16
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
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Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
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В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса
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Главным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл Левников
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С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей
Финал пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. РФС назначил арбитров на матч Кубка России «Шинник» – «Урал»
Metaratings 22 июня в 06:59
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По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.
Lenta.ru 06:59
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
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Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
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В Москве на Красной площади начался парад Победы
Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.
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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
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