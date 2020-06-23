Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

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Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Гаджеты

Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Интернет

Microsoft выпустила антивирус для Android

Microsoft объявила о выходе предварительной версии антивируса Microsoft Defender ATP для Android-смартфонов.
MobiDevices 05:31
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Политика

Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.
Российская газета 07:39
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
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Происшествия

Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
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Общество

В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса

В настоящее время клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в России идут в штатном порядке.
Комсомольская правда 06:00
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Футбол

Главным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл Левников

РИА Новости 07:22
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Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

Вести.Ru 06:02
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Политика

Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
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Общество

Участница парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать

Lenta.ru 07:55
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Футбол

Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей

Финал пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. РФС назначил арбитров на матч Кубка России «Шинник» – «Урал»
Metaratings 22 июня в 06:59
Армия и оружие

В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Наука

Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом

По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
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Авто

Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
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Кино

В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»

REGNUM 02:56
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Армия и оружие

В Москве на Красной площади начался парад Победы

Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.
Говорит Москва 03:00
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
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