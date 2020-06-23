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URA.RuURA.Ru

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.В источнике
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Продлены и усилены меры поддержки для бизнеса и граждан

ЧС-ИНФОвчера в 11:34

Продление выплат медикам и семьям с детьми: Путин озвучил новые меры соцподдержки россиян

Народные новостивчера в 12:28

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Дополнительные выплаты и социальная ипотека: главное из обращения Путина к россиянам

iReactorвчера в 13:23

Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса

URA.Ruвчера в 11:32

Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 11:16

Что предложил Владимир Путин 23 июня 2020 года

Афанасий-бизнесвчера в 11:03
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Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»

Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»
Soccer.ru13:15
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Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском10:53
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газетавчера в 12:28
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:47
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Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК19:31
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости10:27
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