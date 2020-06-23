Путин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса
С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.В источнике
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