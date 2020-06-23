Экономика
URA.RuПутин озвучил новые меры поддержки россиян и бизнеса
С начала пандемии COVID-19 Путин обращался к россиянам уже несколько раз. В предыдущие разы он объявлял о мерах поддержки в период пандемии. В частности, речь шла о допвыплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.
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Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается рождение девочки
Легендарная певица в скором времени может стать двоюродной бабушкой - в семье ее племянника Влада Пугачева ожидается рождение девочки от его супруги Гузель.
РЕН ТВ 13:55
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Военное дело 03:57
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Политика
Украинские военные могли ошибочно сбить самолет – адвокат по делу MH17
Украинские военные могли по ошибке сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе, заявила адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний в Нидерландах, сообщает РИА Новости.
Общественная служба новостей 08:47
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело 06:27
Кино
Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews вчера в 13:06
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета вчера в 05:44
Политика
Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 17:58
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Авто
Mitsubishi может уйти с американского рынка
Несмотря на рост продаж в США, Mitsubishi, вероятно, сократит свои усилия на американском рынке.
32CARS.ru 01:21
Общество
В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
РИА Новости вчера в 18:19
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Здоровье
Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
Как получить удовольствие от отдыха на воде без риска для жизни, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
РИА Новости 19:04
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Шоу-бизнес
Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли прийти к решению о разводе из-за очередного кризиса в отношениях, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с "Пятым каналом".
РИА Новости 17:52
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс 10:00