Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

Башинформвчера в 05:40

Путин озвучил новые меры поддержки населения

ГТРК Псков23 июня в 14:15

Путин обнародовал новые меры поддержки россиян

Открытый Нижний23 июня в 11:59

23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки

Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49

Поддержать семью и экономику

Новости Юргинского района23 июня в 11:33

Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Gorod4823 июня в 11:29

Президент В. Путин обратился к россиянам

КузПресс23 июня в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Игры

Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»

Ридус вчера в 19:06
1
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
196
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости вчера в 03:50
11
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
473
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
247
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,7K
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Индексация пенсий С 1 июля будут проиндексированы выплаты некоторым категориям пенсионеров.
Вести.Ru вчера в 19:24
56
Экономика

РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy

Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Общество

Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 23 июня

На первом месте по числу зараженных продолжают оставаться США, где к утру 23 июня насчитывается более 2,3 миллиона зараженных.
Expert.ru 23 июня в 02:05
Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
20
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
110
Общество

В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии.
РБК 02:07
Армия и оружие

На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники

На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение вчера в 05:10
181
Спорт

Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

ProstoProSport вчера в 04:34
1
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
228
Общество

СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes

Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
728
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Политика

Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru вчера в 16:21
65
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
1
Шоу-бизнес

Развод Асмус и Харламова оказался розыгрышем

Сообщения о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказались розыгрышем.
Слово и Дело вчера в 10:38
291
Футбол

Болельщикам в Нидерландах запретят петь на стадионах

Болельщики смогут посещать матчи чемпионата Нидерландов по футболу с 1 сентября, но им запретят поддерживать команды с помощью пения.
РБК 01:51
Политика

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 23 июня в 05:30
5,5K
Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

От COVID-19 умер петрозаводчанин 1946 года рождения. Это шестой летальный исход с начала эпидемии в Карелии.
АиФ Карелия вчера в 01:32
21
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
785
Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
2
Футбол

Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости вчера в 08:41
15
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 10:46
70
Происшествия

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

Вести.Ru 02:05
1
Здоровье

Более 80 новосибирцев умерли от коронавируса

Умерли, по подсчетам Тайги.инфо, не менее 472 пациентов с коронавирусом. Всего в России зарегистрировано более 606,8 тыс. заболевших.
Тайга.инфо вчера в 23:44
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций

Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
266
Как работают Яндекс.Новости?
Главное