Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки

Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49

Владимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

СОВА23 июня в 14:22

Путин озвучил новые меры поддержки населения

ГТРК Псков23 июня в 14:15

Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

Башинформвчера в 05:40

Путин обнародовал новые меры поддержки россиян

Открытый Нижний23 июня в 11:59

Поддержать семью и экономику

Новости Юргинского района23 июня в 11:33

Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Gorod4823 июня в 11:29
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Общество

Екатеринбург угрожает явке голосования по Конституции. Но надежда есть

Явка в Екатеринбурге на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ становится ключевой интригой семидневного плебисцита.
URA.Ru вчера в 22:00
1
Космос

Источник: второй этап испытаний на герметичность модуля «Наука» для МКС начнется 24 июня

ТАСС 23 июня в 00:06
3
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,6K
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
248
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
224
Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался

Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
7
Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
12
Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия вчера в 15:09
1
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
3K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
154
Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН вчера в 11:07
8
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
38
Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
104
Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
85
Экономика

Ипотечные заёмщики ВТБ начали жаловаться на каникулы от банка

Сегодня, 25 июня 2020 года, стало известно, что десятки ипотечных заёмщиков ПАО «ВТБ» начали жаловаться, что банк вместо каникул в соответствии с федеральным законом предоставляет им свои программы с существенной переплатой.
Саминвестор вчера в 23:53
Общество

Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
21
Здоровье

Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм вчера в 22:09
124
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
56
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня 23 июня в 14:30
84
Общество

СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Несмотря на запрет международных полетов, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж.
РБК 01:27
14
Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
10
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
12
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
1
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
399
Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
29
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
16
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости вчера в 07:54
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Здоровье

Челябинский патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом

Патологоанатом с 30-летним стажем работы показал 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1.
74.ru вчера в 21:40
Общество

Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен

Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
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