Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Общество
Екатеринбург угрожает явке голосования по Конституции. Но надежда есть
Явка в Екатеринбурге на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ становится ключевой интригой семидневного плебисцита.
URA.Ru вчера в 22:00
Космос
Источник: второй этап испытаний на герметичность модуля «Наука» для МКС начнется 24 июня
ТАСС 23 июня в 00:06
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
Общество
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался
Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия вчера в 15:09
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН вчера в 11:07
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Общество
Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды
Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Экономика
Ипотечные заёмщики ВТБ начали жаловаться на каникулы от банка
Сегодня, 25 июня 2020 года, стало известно, что десятки ипотечных заёмщиков ПАО «ВТБ» начали жаловаться, что банк вместо каникул в соответствии с федеральным законом предоставляет им свои программы с существенной переплатой.
Саминвестор вчера в 23:53
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых
Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм вчера в 22:09
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Общество
СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Несмотря на запрет международных полетов, «Аэрофлот» продолжает выполнять пассажирские рейсы за рубеж.
РБК 01:27
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости вчера в 07:54
Здоровье
Челябинский патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом
Патологоанатом с 30-летним стажем работы показал 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1.
74.ru вчера в 21:40
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58