Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
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Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
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Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом
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«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
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Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
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В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
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Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
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В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
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«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки
Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
Матч ТВ 03:03
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Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43