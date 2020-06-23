Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

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«Борьба продолжается»: главное из обращения Владимира Путина

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Президент В. Путин обратился к россиянам

КузПресс23 июня в 10:13
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На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»

Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Политика

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Футбол

В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса

Несколько игроков и сотрудников "Оренбурга" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян в Telegram-канале.
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Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году.
Деловое.ТВ 04:28
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Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
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Фото: ТАСС, Михаил Терещенко Руководитель бригады "Уралвагонзавода" Михаил Багман сообщил, что исправлены все недочеты в технике на платформе "Армата".
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Общество

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

США предупредили Россию и Китай об изоляции в ООН. Об этом журналистам Reuters рассказал специальный представитель по Ирану Брайан Хук.
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Патологоанатом с 30-летнем стажем Глеб Сычугов рассказал изданию «74.RU» о том, как выглядят легкие пациента, перенесшего коронавирус.
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Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
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Кино

Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Космос

Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

OAnews вчера в 14:09
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
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Политика

Песков: Путин решил изменить Конституцию из-за появления субстантивных поправок

Interfax-Russia.ru - В Кремле пояснили, почему президент инициировал внесение поправок в Конституцию, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе: назрела возможность внесения субстантивных поправок в Конституцию, ранее речь шла только о поправках, связанных с новым президентским сроком Путина.
Интерфакс - Россия 06:16
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Рейсы осуществляются в основном в Европу.
Коммерсантъ 06:00
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
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Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
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Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
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Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
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Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
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Футбол

«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки

Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
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Общество

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Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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