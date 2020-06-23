Экономика

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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Новости Юргинского района23 июня в 11:33

Путин озвучил новые меры поддержки населения

ГТРК Псков23 июня в 14:15

23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки

Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49

Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

Башинформвчера в 05:40

Кто получит поддержку: главное из обращения Путина 23 июня

Доступ123 июня в 11:30

Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Gorod4823 июня в 11:29

Президент В. Путин обратился к россиянам

КузПресс23 июня в 10:13
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Футбол

Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

Игроки "Уфы" сдали тесты на коронавирус перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком".
Газета.Ru 05:55
Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Армия и оружие

США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»

Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
vtomske.ru 04:45
Общество

Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми

Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM 23 июня в 10:48
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Технологии

Пользователи «Одноклассников» смогут загружать собственные стикеры

Российская газета 03:00
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Футбол

Памятник Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище 28 июня

Матч ТВ 05:28
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Общество

Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана 23 июня в 13:30
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Футбол

Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА

Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.
Чемпионат 05:31
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Политика

Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
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Футбол

Шинник — Урал 0:2

Футбольный клуб «Урал» победил «Шинник» в рамках четвертьфинала Кубка России со счетом 0:2. Матч проходил в Ярославле.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:54
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
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Армия и оружие

В Сирии сообщили о новой ракетной атаке Израиля

Росбалт вчера в 02:56
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Общество

Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек

По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
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Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
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Общество

Где в Самарской области подтвержден коронавирус 25 июня

На 25 июня в Самарской области у 4557 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, выздоровели 2429 человек, в том числе 24 за сутки.
Kursk.com 06:17
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7,1K
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
Общество

Т-34 чуть не наехал на зрителей на параде Победы в Севастополе

«Экипаж танка Т-34 во время поворота максимально снизил обороты двигателя и осуществил остановку машины», - отмечается в тексте сообщения.
Актуальные Новости вчера в 09:36
563
Общество

Нововведения ждут россиян с 1 июля

С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Политика

Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

Газета.Ru 05:30
1K
Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
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Здоровье

Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом

Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Футбол

АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции

Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
REGNUM 02:34
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