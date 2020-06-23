Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.

Армия и оружие США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

Общество Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. 261

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 3

Футбол Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

Общество В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны. 505

Политика Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА. 37

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 371

Общество На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. 2

Футбол Шинник — Урал 0:2 Футбольный клуб «Урал» победил «Шинник» в рамках четвертьфинала Кубка России со счетом 0:2. Матч проходил в Ярославле.

Общество Где в Самарской области подтвержден коронавирус 25 июня На 25 июня в Самарской области у 4557 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, выздоровели 2429 человек, в том числе 24 за сутки. 405

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,4K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,1K

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 3,1K

Общество Нововведения ждут россиян с 1 июля С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.

Здоровье Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.