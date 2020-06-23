Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Футбол
Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем со «Спартаком»
Игроки "Уфы" сдали тесты на коронавирус перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком".
Газета.Ru 05:55
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Армия и оружие
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»
Соединенные Штаты ликвидировали лидера сирийской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).
vtomske.ru 04:45
Общество
Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM 23 июня в 10:48
Технологии
Пользователи «Одноклассников» смогут загружать собственные стикеры
Российская газета 03:00
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Общество
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана 23 июня в 13:30
Футбол
Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА
Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.
Чемпионат 05:31
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Футбол
Шинник — Урал 0:2
Футбольный клуб «Урал» победил «Шинник» в рамках четвертьфинала Кубка России со счетом 0:2. Матч проходил в Ярославле.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:54
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Армия и оружие
В Сирии сообщили о новой ракетной атаке Израиля
Росбалт вчера в 02:56
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек
По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
Где в Самарской области подтвержден коронавирус 25 июня
На 25 июня в Самарской области у 4557 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, выздоровели 2429 человек, в том числе 24 за сутки.
Kursk.com 06:17
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Т-34 чуть не наехал на зрителей на параде Победы в Севастополе
«Экипаж танка Т-34 во время поворота максимально снизил обороты двигателя и осуществил остановку машины», - отмечается в тексте сообщения.
Актуальные Новости вчера в 09:36
Общество
Нововведения ждут россиян с 1 июля
С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Здоровье
Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом
Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
Салоники, Греция, 25 июня 2020, 09:34 — REGNUM Афинский АЕК, главным тренером которого является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вышел в финал Кубка Греции по футболу.
REGNUM 02:34