Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
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Общество
«Ведомости»: «Аэрофлот» выполняет вип-рейсы за рубеж для россиян
Изначально перевозчик якобы выполнял рейсы в эти города раз в неделю, но со второй недели лета перелеты (кроме Тель-Авива и Сеула) стали выполняться два раза в неделю, а список направлений пополнили Ницца и Барселона.
URA.Ru вчера в 19:58
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей
Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 02:17
Общество
В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе
В начале июня, на совещании с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и руководством ЦИК, глава государства поддержал предложение провести голосование 1 июля.
ФАН вчера в 22:57
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 6%, до $39,8 за баррель по состоянию на 18:52 мск.
РБК вчера в 11:52
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец вчера в 04:17
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Общество
В Сиэтле многие протестующие покинули «автономную зону»
РИА Новости 00:29
Общество
Росавиация предложила план по возобновлению международных полетов
Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения, который предполагает для начала разрешить полеты в страны СНГ.
Известия 00:03
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 23 июня в 10:05
Общество
В краевом парламенте накануне сессии выявили коронавирус
В АКЗС не видят больших рисков в проведении сессии 26 июня В краевом заксобрании (АКЗС) у сотрудника аппарата выявили коронавирус.
Толк вчера в 23:03
Футбол
Титульным спонсором «Химок» может стать один из банков
Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором.
Sports.ru вчера в 23:12
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия вчера в 21:57
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Общество
На Бору открыли незаконный памятник Сталину
Ньюс-НН вчера в 08:36
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Футбол
Волгоградский «Ротор» озвучил главную задачу на новый сезон в РПЛ
Генеральный директор клуба Андрей Рекечинский рассказал, какую задачу ставит перед командой на сезон-2020/21 в российской Премьер-лиге.
Волгоградская правда вчера в 12:32
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 22 июня в 07:09
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01