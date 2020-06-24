Дополнительные выплаты десять тысяч рублей на ребенка получат российские семьи в июле. Заявил сегодня Владимир Путин во время своего обращения. Глава государства отметил, что помощь получат все, у кого есть дети от трех до шестнадцати лет.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 721

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. 331

Общество Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири» Член правления и глава 307 департамента госкомпании «Газпром» Сергей Меньшиков попался на лжи о ликвидации проблем при освоении Чаяндинского месторождения, которое является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,1K

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1% Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка. 193

Общество В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны. 427

Политика В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.

Политика Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 1,3K

Здоровье Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.

Политика Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны. 6

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 344

Общество Мультимедийная система Tesla оказалась неисправной Вчера Национальная ассоциация безопасности дорожного движения США начала расследование в отношении 63 000 автомобилей Tesla Model S. 23 июня NHTSA начало расследование в отношении 63 000 электрокаров Tesla Model S после многочисленных жалоб на сбои блока управления мультимедийной системы.

Общество Авиакомпании «Победа» отказали в «коронавирусных» субсидиях «Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий», — говорится в сообщении.

Политика Совет Европы дал оценку поправкам к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы дала заключительную оценку касательно поправок к Конституции России.