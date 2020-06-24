Экономика
ГТРК ПсковПутин озвучил новые меры поддержки населения
Дополнительные выплаты десять тысяч рублей на ребенка получат российские семьи в июле. Заявил сегодня Владимир Путин во время своего обращения. Глава государства отметил, что помощь получат все, у кого есть дети от трех до шестнадцати лет.
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Все инициативы В. Путина в ходе телеобращения к гражданам России 23 июня 2020 года
Вятка-На-Сетивчера в 00:12
Президент озвучил новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Государственная Дума РФ23 июня в 11:16
23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки россиян во время пандемии COVID-19
Прецедент-Новосибирск23 июня в 22:36
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг
Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
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Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири»
Член правления и глава 307 департамента госкомпании «Газпром» Сергей Меньшиков попался на лжи о ликвидации проблем при освоении Чаяндинского месторождения, которое является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».
Lenta.ru 02:02
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На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Общество
За первый час электронного голосования явка составила почти 5,6%
Почти 5,6% составила явка за первый час электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве.
Москва 24 04:40
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Глава Алтайского края перешел на удаленку из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.
Lenta.ru 04:36
Общество
Журналисту удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Журналисту и ведущему телеканала «Дождь» Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
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Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
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Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
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Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах
Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Политика
Вячеслав Володин на новой набережной: «Валерий Радаев не признает ошибок»
Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратовской области.
Взгляд-инфо 04:47
Общество
Мультимедийная система Tesla оказалась неисправной
Вчера Национальная ассоциация безопасности дорожного движения США начала расследование в отношении 63 000 автомобилей Tesla Model S. 23 июня NHTSA начало расследование в отношении 63 000 электрокаров Tesla Model S после многочисленных жалоб на сбои блока управления мультимедийной системы.
SpeedMe вчера в 14:19
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
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Общество
Авиакомпании «Победа» отказали в «коронавирусных» субсидиях
«Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий», — говорится в сообщении.
REGNUM 03:15
Политика
Совет Европы дал оценку поправкам к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы дала заключительную оценку касательно поправок к Конституции России.
Lenta.ru 05:13
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02