Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочий23 июня в 13:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Путешествия
Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России
Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля. Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России.
Piter.tv 05:36
Политика
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции
Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:25
Общество
Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции
От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 03:46
Политика
Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято
Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
Политика
В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу
Москва, 25 июня 2020, 12:38 — REGNUM В России внимательно следят за анонсами властей Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.
REGNUM 05:38
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Песков: Путин решил изменить Конституцию из-за появления субстантивных поправок
Interfax-Russia.ru - В Кремле пояснили, почему президент инициировал внесение поправок в Конституцию, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе: назрела возможность внесения субстантивных поправок в Конституцию, ранее речь шла только о поправках, связанных с новым президентским сроком Путина.
Интерфакс - Россия 06:16
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Интернет
У «Яндекс.Лавки» появилось свое мобильное приложение
"Яндекс.Лавка" обзавелась собственным мобильным приложением, чтобы упростить гражданам доставку продуктов.
Долг.рф 05:10
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru вчера в 12:05
Общество
Госдума может установить право собственности на телефонные номера
Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
Голоса пытавшихся голосовать онлайн и очно москвичей учтут только один раз
Голоса участников дистанционного голосования по поправкам к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
Информационный центр Правительства Москвы 06:45
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Наука
Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 06:59
Общество
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27