Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 109

Общество Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. 287

Общество На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. 6

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Политика Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков. 2

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,2K

Политика Песков: Путин решил изменить Конституцию из-за появления субстантивных поправок Interfax-Russia.ru - В Кремле пояснили, почему президент инициировал внесение поправок в Конституцию, хотя ранее заявлял о нецелесообразности изменений в Основном законе: назрела возможность внесения субстантивных поправок в Конституцию, ранее речь шла только о поправках, связанных с новым президентским сроком Путина. 1

Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 23

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