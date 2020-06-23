Коронавирус

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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