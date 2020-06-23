Коронавирус
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Футбол
Владимир Быстров: «Ни о чем не жалею и ничего менять в своей карьере не стал бы»
Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке.
Петербургский дневник 04:53
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: Семин – это прошлое клуба, а нужно думать о будущем
Все, что сказал гендиректор, сводится к одному сомнительному тезису: Семин, хотя и славное, но прошлое «Локомотива», а думать нужно о будущем.
Millionaire.ru 10:03
Футбол
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал главным героем матча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 14:42
Футбол
Акинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьеры
Ранее получила распространение информация о том, что капитан армейцев задумался о завершении карьеры после поражения ЦСКА от «Зенита» со счетом 0:4. В сезоне-2019/20 голкипер провел 28 матчей за красно-синих и пропустил 34 гола.
Спорт-Экспресс 14:28
Здоровье
141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 22 июня, за сутки у 141 человека подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 22 июня в 04:47
Игры
Презентация Cyberpunk 2077 пройдет 25 июня в 19:00 мск
Трансляция начнется в 19:00 мск 25 июня на канале игры на Twitch.
CyberSport.ru 10:15
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Кино
Телеканал Sky Cinema опубликовал список оскорбительных фильмов
REGNUM вчера в 01:53
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Гоча Гогричиани перешел в ЦСКА
Полузащитник молодежки ФК «Ростов» Гоча Гогричиани подписал контракт с московским клубом ЦСКА, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:47
Футбол
«Химки» близки к подписанию крупного спонсорского контракта
Главный тренер «Химок» Сергей Юран надеется, что в подмосковную команду зайдёт крупный спонсор.
Евро-футбол.ру 16:57
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 22 июня в 07:09
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
Футбол
Вагнер Лав объявил о переходе в «Кайрат»
Матч ТВ вчера в 11:44
Футбол
«Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры
RT на русском 17:54
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Футбол
Дарио Срна назначен директором по футболу донецкого «Шахтера»
Бывший хорватский защитник и капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу клуба.
ТАСС Спорт 11:11
Футбол
«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку
Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Футбол
АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции
В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.
Sport24.ru 14:46
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
Чемпионат 11:08
Футбол
«Сельта» предложила «Локомотиву» за Смолова шесть миллионов евро
По данным источника, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, шесть миллионов евро евро.
LiveSport.ru 00:31
Футбол
Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»
Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru 13:15
Киберспорт
Virtus.pro выиграла первый матч на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 22 июня в 15:31