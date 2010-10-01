Коронавирус

СОВАСОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения

Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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Рост НДФЛ и новые субсидии: 5 основных тем из обращения Путина

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«Борьба продолжается»: главное из обращения Владимира Путина

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Общество

Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ

Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Силовики возбудили уголовное дело о халатности при строительстве ФОКа в Южноуральске

В Южноуральске по материалам прокурорской проверки и проверки Контрольно-счетной палаты региона Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 стать 293 УК РФ) при оплате контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

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Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Lenta.ru 04:42
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Общество

В Югре за сутки коронавирусом заразились 323 человека

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки выявлено 323 случая новой коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:08
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Общество

В июле родители снова получат выплату на ребенка до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
ProUfu.ru 23 июня в 10:36
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Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»

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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Политика

В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
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Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
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Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
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Технологии

Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4

Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Журналист и ведущий Дождя Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды.
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Наука

Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

Evo-rus.com 23 июня в 13:17
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Общество

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
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Авто

УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией

УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
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Общество

В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»

В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15
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Гаджеты

Xiaomi выставила на продажу мини-ПК Ningmei CR100 за $210

Клиентам предлагается купить мини-ПК Ningmei CR100 по цене в $210.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Киберспорт

Call of Duty: Mobile скачали уже больше 250 млн раз

CT news вчера в 06:06
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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Общество

В Нижегородской области открыли памятник Сталину

В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину.
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Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля.
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
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