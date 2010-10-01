Коронавирус
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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Общество
Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ
Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
Происшествия
Силовики возбудили уголовное дело о халатности при строительстве ФОКа в Южноуральске
В Южноуральске по материалам прокурорской проверки и проверки Контрольно-счетной палаты региона Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 стать 293 УК РФ) при оплате контракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.
Znak.com 04:39
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заразились 323 человека
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки выявлено 323 случая новой коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 03:08
Общество
В июле родители снова получат выплату на ребенка до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
ProUfu.ru 23 июня в 10:36
Футбол
Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 23 июня в 09:16
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории
Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Журналист и ведущий Дождя Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды.
Znak.com 04:42
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com 23 июня в 13:17
Общество
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 04:17
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15
Гаджеты
Xiaomi выставила на продажу мини-ПК Ningmei CR100 за $210
Клиентам предлагается купить мини-ПК Ningmei CR100 по цене в $210.
ПРАЙМ 02:39
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Киберспорт
Call of Duty: Mobile скачали уже больше 250 млн раз
CT news вчера в 06:06
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В Нижегородской области открыли памятник Сталину
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину.
Газета.Ru 02:48
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля.
Gazeta.SPb 00:07
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31