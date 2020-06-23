Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочийвчера в 13:49
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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«Урал» победил «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл на выезде ярославский «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России.
Известия 16:12
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Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус 19:06
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
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«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Здоровье
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
РИА Новости 13:26
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 12:18
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Гаджеты
OnePlus готовит к выходу новую линейку бюджетных смартфонов
Специалисты разрабатывают устройства во главе с Полом Юй. В этой линейке гаджетов присутствуют OnePlus Z и OnePlus Nord.
Evo-rus.com 05:58
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Представлена нанолинза, способная сжимать свет
ToDay News Ufa 05:22
Энергетика
Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
Коммерсантъ 16:40
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
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Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил «РИА Новости» посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Коммерсантъ 17:31
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
ИА Красная Весна 15:54
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06