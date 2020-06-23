Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.

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Армия и оружие Раскрыты детали переговоров России и США по ядерному оружию Представители России и США на переговорах в Вене договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие двух стран.

Происшествия Уголовное дело экс-главы «РусГидро» прекращено Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «РусГидро» Евгения Дода, который обвинялся в особо крупном мошенничестве. 3

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Гаджеты Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.

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