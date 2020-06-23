Экономика
РБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в "Московской и Санкт-Петербургской агломерациях" — до 12 млн руб. Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы.
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Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина
Деловой квартал (Екатеринбург)23 июня в 11:21
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
Врачам, родителям - деньги, богатым - налоги: главное из обращения Путина к россиянам
Gorodkirov.ru23 июня в 11:21
Путин распорядился выплатить на детей до 16 ещё по 10 тысяч и расширил льготные условия ипотеки
Суть событий23 июня в 10:52
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Общество
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«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке
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В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
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Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
Известия 06:16
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России — почти на 1 трлн рублей, сообщает РБК.
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Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»
Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
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Песков проголосовал по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет.
Российская газета 06:37
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Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
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Личный фотограф Пугачевой показал архивное фото певицы в купальнике
Личный фотограф и биограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал в своем Инстаграм редкое фото Примадонны в купальнике.
РЕН ТВ 07:57
Общество
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости 08:00
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
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Футбол
Урал вышел в полуфинал Кубка России
Екатеринбургский «Урал» стал последним полуфиналистом Кубка России, обыграв 24 июня в гостях со счетом 2:0 ярославский «Шинник».
Уральский рабочий вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
Российская газета 23 июня в 10:40
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Футбол
Мещеряков: «Оренбург» играл с «Локомотивом» чистыми футболистами
Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом — этого я уже не знаю.
RT на русском 07:29
Энергетика
В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась, а спрос продолжает расти.
Известия 06:54
Футбол
В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса
Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.
РБК 07:51
Здоровье
В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию
С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
Гаджеты
Дизайн складного Samsung Galaxy Fold 2 раскрыли до анонса
Что касается других характеристик, то известно, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 865, который дополнят 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ ПЗУ.
Astera 05:58
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Политика
МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого
МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
Гаджеты
OnePlus официально подтвердила выпуск серии доступных смартфонов
Сегодня соучредитель OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сообщил на официальном форуме OnePlus, что компания разрабатывает новую серию продуктов, которая предложит первоклассный пользовательский опыт по доступной цене.
3DNews 23 июня в 10:31