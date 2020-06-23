Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 июня в 12:03

Путин выступил с обращением. Главные моменты

Владимирские новости23 июня в 11:53

Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина

Деловой квартал (Екатеринбург)23 июня в 11:21

Врачам, родителям - деньги, богатым - налоги: главное из обращения Путина к россиянам

Gorodkirov.ru23 июня в 11:21

Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

ТВ Центр23 июня в 12:15

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъ23 июня в 10:55
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
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Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
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Происшествия

Солдат-срочник атаковал автомобиль ФСО перед парадом в Москве

REGNUM 01:25
2,8K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
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Здоровье

С начала эпидемии коронавируса на Украине заболело более 38 тыс. человек – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 38 074 случая коронавируса, 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели.
Украина.ру 23 июня в 02:54
Футбол

Шинник — Урал 0:2

Футбольный клуб «Урал» победил «Шинник» в рамках четвертьфинала Кубка России со счетом 0:2. Матч проходил в Ярославле.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:54
Общество

В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
6,6K
Общество

В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные

В 20 штатах США продолжает расти суточное число новых случаев заражения, пишет издание.
Российская газета вчера в 17:39
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
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Общество

Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен

Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
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Футбол

Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»

В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
1,1K
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
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Происшествия

В Черногории полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.
REGNUM вчера в 20:24
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Кино

Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

РБК 02:21
Общество

Ежегодный отчет мэра Иванова: об основных итогах и перспективах развития города

Владимир Шарыпов не стал зачитывать полный отчет. Все достигнутые показатели депутатам известны.
Ивтелерадио 03:11
Здоровье

Прикамье просит Роспотребнадзор снять ограничения в особом порядке

Краевой оперштаб обратился в Роспотребнадзор с просьбой изменить для региона условия перехода на второй этап снятия ограничений.
ИА Текст (Пермь) 02:38
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Общество

За работу 1 июля оплатят в повышенном размере

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
Экономика

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей.
Вести.Ru 23 июня в 11:20
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Общество

Жители поселка под Барнаулом перекрыли дорогу из-за плохой воды

Причиной стало плохое качество воды. Речь идет о перекрытии Змеиногорского тракта в районе поселка Садоводов.
Телеканал 360° 01:19
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Шоу-бизнес

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета вчера в 14:16
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