Экономика
Владимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина
Деловой квартал (Екатеринбург)23 июня в 11:21
Врачам, родителям - деньги, богатым - налоги: главное из обращения Путина к россиянам
Gorodkirov.ru23 июня в 11:21
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
Здоровье
С начала эпидемии коронавируса на Украине заболело более 38 тыс. человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 38 074 случая коронавируса, 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели.
Украина.ру 23 июня в 02:54
Футбол
Шинник — Урал 0:2
Футбольный клуб «Урал» победил «Шинник» в рамках четвертьфинала Кубка России со счетом 0:2. Матч проходил в Ярославле.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:54
Общество
В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
Общество
В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные
В 20 штатах США продолжает расти суточное число новых случаев заражения, пишет издание.
Российская газета вчера в 17:39
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
В Черногории полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ
Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.
REGNUM вчера в 20:24
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
Ежегодный отчет мэра Иванова: об основных итогах и перспективах развития города
Владимир Шарыпов не стал зачитывать полный отчет. Все достигнутые показатели депутатам известны.
Ивтелерадио 03:11
Здоровье
Прикамье просит Роспотребнадзор снять ограничения в особом порядке
Краевой оперштаб обратился в Роспотребнадзор с просьбой изменить для региона условия перехода на второй этап снятия ограничений.
ИА Текст (Пермь) 02:38
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
За работу 1 июля оплатят в повышенном размере
"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
Экономика
Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей.
Вести.Ru 23 июня в 11:20
Общество
Жители поселка под Барнаулом перекрыли дорогу из-за плохой воды
Причиной стало плохое качество воды. Речь идет о перекрытии Змеиногорского тракта в районе поселка Садоводов.
Телеканал 360° 01:19
Шоу-бизнес
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову
Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета вчера в 14:16