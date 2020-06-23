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Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.