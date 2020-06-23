Экономика

ИзвестияИзвестияПолитолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал для «Известий» 23 июня новые меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным.
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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

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Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъвчера в 10:55
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Политика

Япония отказалась от размещения американских систем ПРО

Токио аннулировал план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщает 25 июня агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.
Известия 19:59
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Культура

Концерт Победы на Мамаевом кургане завершился праздничным фейерверком

Концерт Победы в Волгограде на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и многих других известных артистов и музыкантов завершился праздничным фейерверком.
ТАСС 16:12
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
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Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
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Происшествия

В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
1
Футбол

16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру 15:49
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
547
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
3K
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
16
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
62
Кино

Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год

Стриминговый сервис Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года.
News.ru вчера в 11:55
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России.
RT на русском 19:32
7
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,7K
Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Наука

Мужчины имеют большую скорость к раку кожи, чем женщины

В публикации отмечается, что учёный пришёл к выводу, что мужчины с раком кожи имеют большую опасность летального исхода, чем женщины.
Mockva.ru 20:08
Как работают Яндекс.Новости?
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