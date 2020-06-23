Экономика
ОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
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Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
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RT на русском вчера в 10:24
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Путин оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия вчера в 05:09
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Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня 23 июня в 08:22
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
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REGNUM вчера в 22:08
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SANA: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы
Газета.Ru 23 июня в 18:26
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
Общество
На Бору открыли незаконный памятник Сталину
Ньюс-НН вчера в 08:36
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CT news вчера в 20:08
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РБК 01:02
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Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
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Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
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Ведомости вчера в 14:07
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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относится к региону России.
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РИА Новости вчера в 13:18
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