Экономика

ОГТРК Ямал-РегионОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян

Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

ТВ Центрвчера в 12:15

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Повышение НДФЛ для богатых, допвыплаты на детей и расширение льготное ипотеки. Главное из обращения Путина

Общественное телевидение Россиивчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Аргументы и Факты 08:16
25
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,3K
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
62
Футбол

Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе

Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:50
1
Кино

Сериал «Алекс Лютый» вышел на НТВ

На телеканале НТВ стартовал показ российского сериала о коллаборационисте Александре Юхновском «Алекс Лютый».
NewInform 02:34
15
Происшествия

В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

RT на русском вчера в 09:52
733
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала аномально тонкую талию в корсете

Американская актриса и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст на своей странице в Instagram поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в корсете, и поразила интернет-пользователе своей аномальной худобой.
Московский Комсомолец 06:25
Общество

Участница парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать

Lenta.ru 07:55
285
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,8K
Происшествия

Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

РИА Новости 04:18
Общество

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии

REGNUM 09:15
26
Космос

К Земле мчится еще один опасный астероид

Shraibikus News вчера в 15:46
2
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
269
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
2K
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
115
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,1K
Армия и оружие

За сутки ВСУ 6 раз открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 02:39
Экономика

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru 09:24
Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
1
Игры

Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Дни24 вчера в 07:12
2
Шоу-бизнес

Развода не будет: Асмус и Харламов всех обманули

Ведущий Comment Out полагает, что Харламов и Асмус еще какое-то время будут морочить людям голову и отнекиваться, а сознаются в шутке лишь в июле, когда выпустят шоу с их участием, передает сайт «Комсомольской правды».
Экспресс газета 09:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
3
Общество

Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

Государственная премия России за 2019 г. за достижения в области гуманитарной деятельности, которую получил Хабенский, составляет 10 млн руб. Традиционно президент вручает государственные премии 12 июня.
Ведомости 08:27
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
876
Происшествия

Близкие умершей девушки из Гудермеса извинились перед Кадыровым

Семья погибшей молодой жительницы Гудермеса извинилась за слова о насильственной смерти дочери на собрании с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кавказский узел вчера в 17:03
83
Футбол

Сборная России поздравила Месси с днём рождения

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси отмечает свой 33-й день рождения.
Евро-футбол.ру 08:33
Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
161
Футбол

Бизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин не станет приобретать «Химки».
Sports.ru 08:20
Игры

Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine

Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное