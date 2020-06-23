Общество
Темирхан-ШураПрезидент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны
Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации. Он поблагодарил всех за понимание сложившейся ситуации и соблюдения режима самоизоляции.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
Повышение НДФЛ для богатых, допвыплаты на детей и расширение льготное ипотеки. Главное из обращения Путина
Общественное телевидение Россиивчера в 11:55
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Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Общество
На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
Здоровье
Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19
Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 77 инфицированных, всего в регионе за время пандемии были выявлены 3 522 человека с коронавирусом.
ТАСС 00:58
Экономика
Правила предоставления дополнительной государственной поддержки малому и среднему предпринимательству в виде субсидий
Федеральная налоговая служба централизовано в электронном виде формирует реестр налогоплательщиков и отправляет его в Федеральное казначейство, и тут же эти деньги расходятся по банковской системе.
Агрызские вести вчера в 07:42
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Авто
Российские автовладельцы пересаживаются на подержанные машины
Ранее speedme.ru сообщал, что соотношение продаж новых машин к подержаным в России выросло до 1:5. Таким образом, на один новый автомобиль приходится 5 с пробегом.
SpeedMe 02:39
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Наука
В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра
Группа японских исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки нашли самое маленькое окаменелое яйцо динозавра.
ИнфоСМИ вчера в 15:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру вчера в 04:34
Игры
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Vevby.ru вчера в 13:47
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Футбол
Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
РЕН ТВ 21 июня в 10:50
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor вчера в 03:50
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41