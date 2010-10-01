Общество
ТивикомВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке семей и бизнеса
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Экономист о прямых выплатах 10 тысяч семьям с детьми: «Очень вовремя, у людей реально кончились деньги»
Комсомольская правдавчера в 12:10
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
Lenta.ru 03:12
Политика
В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
Общество
Кабмин РФ утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Граждане России с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч руб. на каждого ребенка с 1 июня, сообщается в постановлении правительства.
Вести.Ru 03:11
Музыка
Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Общество
В Администрации Курской области назначен новый замгубернатора
Как сообщалось ранее, на должность замгубернатора, курирующего здравоохранение и вопросы соцподдержки региона с 12 мая назначен Андрей Белостоцкий.
Kurskcity.ru 01:28
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Музыка
Если пропустил: все главные новости о новом альбоме BTS
Popcake вчера в 10:31
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 10 мая в 03:16
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.
Sibnet Новости вчера в 05:00
Экономика
Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса
Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий вчера в 09:49
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
В России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 новых случаев заражение коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев достигло 221 344.
Четвертая Власть вчера в 03:45
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» ожидается к 24 мая
Берлин, 12 мая 2020, 10:29 — REGNUM Окончательное решение по «Северному потоку — 2» и газовой директиве ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) вынесет до 24 мая.
REGNUM 03:29
Политика
Новым начальником сахалинских пограничников стал генерал из Ингушетии
В Сахалинской области новый начальник пограничной службы ФСБ — на место Сергея Кудряшова назначен генерал-майор Игорь Ювженко.
Сахалин.Инфо вчера в 22:20
Единоборства
Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
Действующий чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо, решил завершить бойцовскую карьеру.
FightCard.ru 10 мая в 00:54
Здоровье
ВОЗ опровергла заявление о пользе курения при коронавирусе
«Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие, курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», – предупредили в организации.
Профиль 03:30
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Суточный прирост составил 4,9%.
Интерфакс 03:35
Общество
108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 04:18
Общество
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35