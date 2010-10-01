Как смягчать или сохранять меры самоизоляции, решают главы субъектов.

Владимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке семей и бизнеса

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