Коронавирус
КоммерсантъВладимир Путин перенес голосование по поправкам
Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.Аргументы и Факты12:21
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