Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВладимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
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Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Кремля
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Аргументы и Факты12:21

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Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Коммерсантъ16:17

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Lenta.ru12:16

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

РИА Новости09:25

Путин заявил, что дата голосования по поправкам к Конституции должна быть перенесена

ТАСС09:25

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

РБК09:25

Голосование по закону о поправке к Конституции не перенесут

Медиа-Центр 35media.ru23 марта в 05:47

СМИ узнали о переносе голосования по поправкам к Конституции РФ

Infox.ru23 марта в 02:04
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Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
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Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
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