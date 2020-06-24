Общество
Челнинские известияС 1 января в России повысят НДФЛ для богатых
Деньги пойдут на лечение больных детей Как сообщил Президент РФ в ходе сегодняшнего обращения к россиянам, с 1 января 2021 года с 13% до 15% будет повышен налог на доходы физических лиц для тех, чей годовой доход составляет более 5 млн рублей в год.
Читать в источнике
Оценить3,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными.
Дождь 12:01
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ 08:49
Здоровье
Режим ограничительных мер в Якутии продлен до 1 июля
Режим ограничительных мер в Якутии продлен до 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на утреннем брифинге 26 июня.
SakhaNews 22:52
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Гаджеты
Huawei P40 Pro+ вышел в Европе с улучшенной камерой
Обновление добавляет «умное отслеживание глаз» в Huawei P40 Pro и P40 Pro+.
iXBT.com 22:39
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости 02:15
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания 02:30
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия 20:18
Общество
Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье
Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.
Московский Комсомолец Чита 22:09
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Россиян предупредили о грядущем похолодании
Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 20:33
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа (фото - и видеогалерея — листайте вправо) К слову, недавно телеведущая обзавелась новым форматом — передачей "Осторожно, новости !", в которых рассказывает об актуальных событиях в мире.
Вокруг ТВ 09:43
Армия и оружие
Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора
Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.
Недвижимость.RU 19:03
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
Как сообщает «Газета.Ru», испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго «Сельта» победил футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский футболист Яго Аспас на 45-й минуте матча.
CT news вчера в 17:21
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН вчера в 11:07
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК 18:03
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01