Общество

Челнинские известияЧелнинские известияС 1 января в России повысят НДФЛ для богатых

Деньги пойдут на лечение больных детей Как сообщил Президент РФ в ходе сегодняшнего обращения к россиянам, с 1 января 2021 года с 13% до 15% будет повышен налог на доходы физических лиц для тех, чей годовой доход составляет более 5 млн рублей в год.
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Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Комсомольская правдавчера в 18:00

Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей

RT на русскомвчера в 10:20

Налог для москвичей: пять последствий решения Путина повысить НДФЛ до 15%

Forbes23 июня в 14:32

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвывчера в 00:03

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

РИА Новости23 июня в 13:50

Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАСС23 июня в 14:44
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
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РИА Новости 17:54
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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Газета.Ru 15:05
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Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

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Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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Huawei P40 Pro+ вышел в Европе с улучшенной камерой

Обновление добавляет «умное отслеживание глаз» в Huawei P40 Pro и P40 Pro+.
iXBT.com 22:39
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Космос

Раскрыта загадка темной стороны Луны

РИА Новости 02:15
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
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Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье

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После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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Общество

Россиян предупредили о грядущем похолодании

Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Как сообщает «Газета.Ru», испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго «Сельта» победил футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский футболист Яго Аспас на 45-й минуте матча.
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Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
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