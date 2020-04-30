Общество
RuNews24.ruВладимир Путин поддержал идею спеть «День Победы» с балкона на 9 Мая
Акция «Бессмертный полк» в 2020 году пройдет в режиме онлайн. Это связано с распространением коронавируса по миру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 9 Мая выступит с обращением к ветеранам ВОВ и жителям страны с поздравительной речью.
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Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 06:29
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Общество
В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
RT на русском 09:33
Общество
В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД
Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
Спецпропуска в Ростовской области перестанут действовать с 1 по 11 мая
Ранее выданные спецпропуска и справки в Ростовской области перестанут действовать в период с 1 до 11 мая, заявил губернатор Василий Голубев 30 апреля на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 10:13
Политика
Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину
Политическая Экспертиза 12:56
Политика
Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
Политика
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
Lenta.ru 11:17
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Футбол
FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола
Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.
Piter.tv 02:49
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество
Эксперт назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пик распространения коронавируса в РФ наступит в середине мая.
DixiNews 05:08
Общество
Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди военных РФ
Более 2 770 случаев заражения коронавирусом выявлено в учебных заведениях Министерства обороны РФ, сообщается в бюллетене ведомства.
ПолитРоссия 13:33
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
Известия 14:12
Общество
Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути
Москва в борьбе с коронавирусом COVID-19 не на середине пути, пройдено только четверть пути, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:52
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Футбол
Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport 16:15
Шоу-бизнес
Врачи Надежды Бабкиной опровергли информацию о ее выписке
Недавно друг артистки опубликовал на своей странице информацию о том, что певица чувствует себя отлично и полна энергии, а врачи планируют ее выписать в ближайшее время.
RuNews24.ru 11:02
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices вчера в 09:55
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56