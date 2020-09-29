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REGNUM
REGNUM

Владимир Путин поддержал предложения Текслера по бюджетам регионов

Москва, 29 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает продлить на 2021 год снятие ограничений на то, чтобы регионы могли привлекать для покрытия дефицита бюджетов дополнительные кредиты.В источнике
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КП - Челябинск

Челябинская область войдет в госпрограмму обновления транспорта

КП - Челябинсквчера в 10:14
Южноуральская панорама

Как регионам помогут сбалансировать бюджеты

Южноуральская панорамавчера в 03:57
Деловой квартал (Челябинск)

Алексей Текслер рассказал о проблемах бюджетов регионов в следующие три года

Деловой квартал (Челябинск)вчера в 02:20
Первый областной

Алексей Текслер принял участие в заседании президиума Госсовета России

Первый областнойвчера в 03:10
Polit74.ru

Президент поддержал идеи челябинского губернатора по восстановлению экономики

Polit74.ruвчера в 02:41
Нязепетровские вести

Президент поддержал предложения А. Текслера по бюджетированию

Нязепетровские вестивчера в 02:38
Магнитогорский рабочий

Губернатор Челябинской области представил доклад президенту России

Магнитогорский рабочийвчера в 03:18

Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена.
Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов
РБК17:00

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 10:41
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:45
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Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией

Тренерский штаб российской сборной по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определил состав команды на матчи Лиги наций, которые состоятся в октябре, передает пресс-центр сборной.
Дума ТВ28 сентября в 10:12
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