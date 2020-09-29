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REGNUM
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Владимир Путин поддержал предложения Текслера по бюджетам регионов

Москва, 29 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает продлить на 2021 год снятие ограничений на то, чтобы регионы могли привлекать для покрытия дефицита бюджетов дополнительные кредиты.В источнике
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КП - Челябинск

Челябинская область войдет в госпрограмму обновления транспорта

КП - Челябинсквчера в 10:14
Южноуральская панорама

Как регионам помогут сбалансировать бюджеты

Южноуральская панорамавчера в 03:57
Нязепетровские вести

Президент поддержал предложения А. Текслера по бюджетированию

Нязепетровские вестивчера в 02:38
Первый областной

Алексей Текслер принял участие в заседании президиума Госсовета России

Первый областнойвчера в 03:10
Polit74.ru

Президент поддержал идеи челябинского губернатора по восстановлению экономики

Polit74.ruвчера в 02:41
Магнитогорский рабочий

Губернатор Челябинской области представил доклад президенту России

Магнитогорский рабочийвчера в 03:18
Деловой квартал (Челябинск)

Алексей Текслер рассказал о проблемах бюджетов регионов в следующие три года

Деловой квартал (Челябинск)вчера в 02:20

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 10:41
68

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
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На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Моссоветвчера в 17:23
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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За 8 месяцев на Сахалине выловили 484 тысячи тонн водно-биологических ресурсов

В этом году предприятиям рыбной отрасли из бюджета Сахалинской области оказана поддержка на компенсацию затрат на реализацию инвестиционных проектов в размере 347 миллионов рублей.
Сахалин.Инфо22:43

Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
News.ru21:29
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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