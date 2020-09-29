Владимир Путин поддержал предложения Текслера по бюджетам регионов
Москва, 29 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает продлить на 2021 год снятие ограничений на то, чтобы регионы могли привлекать для покрытия дефицита бюджетов дополнительные кредиты.В источнике
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