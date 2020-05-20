Политика
СеверпостВладимир Путин поддержал развитие Мурманского транспортного узла
Морякам разрешили не подтверждать квалификацию на время пандемии 20 05 2020 Глава государства подчеркнул, что это «выводит на первый план и задачи по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел».
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Путин поручил подготовить решения по транспортировке продукции АПК на Дальний Восток
Интерфакс - Россия09:32
Путин: нужны решения по эффективной транспортировке продуктов по территории РФ
Будущее России. Национальные проекты08:46
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Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Общество
Глава Ростуризма: отрасль начнет выходить из карантина с 1 июня
Постепенный поэтапный выход из карантина, вызванного эпидемией коронавируса, туристическая отрасль начнет с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире «Первого канала», сообщает РБК.
Бийский рабочий 06:58
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН 21:44
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Происшествия
На бывшего мэра Нюрбы заведено уголовное дело
По версии следствия, между администрацией МО «Город Нюрба» и коммерческой организацией в октябре и ноябре 2013 года заключены два муниципальных контракта на строительство внешнего электроснабжения участков под жилые дома микрорайона «Березовка» г. Нюрба на сумму более 15 миллионов 670 тысяч рублей, где в том числе были выделены земельные участки многодетным семьям.
SakhaPress.ru 21:45
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку из-за коронавируса
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку по собственному желанию, об этом он сообщил на внеочередной сессии районного совета народных депутатов.
Вестник Кавказа 15:07
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 12:26
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Культура
Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Газета DAILY 17:47
ЖКХ
Губернатор требует отставки Сергея Гусева в суде
Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева.
Сахалин.Инфо 20:58
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3
Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли в Японии с интервалом менее чем один час.
RT на русском вчера в 01:58
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 18 мая в 01:22
Общество
В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 504 человека
В Красноярском крае еще 504 человека заболели коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск 04:42
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Культура
Сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд «Кино»
Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку в Роспатент, желая зарегистрировать бренд "Кино".
Piter.tv 04:30
Энергетика
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».
Lenta.ru 21:07
Здоровье
Новый эпицентр пандемии коронавируса назван
Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
Live24 04:05
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ 18 мая в 11:03
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Здоровье
В Бурятии выявили коронавирус у 87 рабочих на месторождении золота
Очаг коронавируса выявили на золотодобывающем предприятии на севере Бурятии, где заражены 87 человек.
ТАСС 05:21
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 15 мая, сократились на 5 млн баррелей — до 526,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 12:34