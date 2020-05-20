Политика

СеверпостСеверпостВладимир Путин поддержал развитие Мурманского транспортного узла

Морякам разрешили не подтверждать квалификацию на время пандемии 20 05 2020 Глава государства подчеркнул, что это «выводит на первый план и задачи по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел».
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Путин: нужно повышать уровень обеспеченности овощами в ДФО

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Путин призвал оптимизировать поставки продуктов питания в регионы России

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Путин поручил подготовить решения по транспортировке продукции АПК на Дальний Восток

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Путин поручил подготовить решения по эффективной логистике сельхозпродукции

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Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России

Взгляд.ру09:04

Владимир Путин поддержал развитие Мурманского транспортного узла

Северпост12:37

Путин: нужны решения по эффективной транспортировке продуктов по территории РФ

Будущее России. Национальные проекты08:46
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Футбол

Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА

Газета.Ru 06:52
Общество

Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае

Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
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Общество

Глава Ростуризма: отрасль начнет выходить из карантина с 1 июня

Постепенный поэтапный выход из карантина, вызванного эпидемией коронавируса, туристическая отрасль начнет с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире «Первого канала», сообщает РБК.
Бийский рабочий 06:58
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Происшествия

Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН 21:44
1
Политика

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
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Происшествия

На бывшего мэра Нюрбы заведено уголовное дело

По версии следствия, между администрацией МО «Город Нюрба» и коммерческой организацией в октябре и ноябре 2013 года заключены два муниципальных контракта на строительство внешнего электроснабжения участков под жилые дома микрорайона «Березовка» г. Нюрба на сумму более 15 миллионов 670 тысяч рублей, где в том числе были выделены земельные участки многодетным семьям.
SakhaPress.ru 21:45
Общество

Глава района Адыгеи ушел в отставку из-за коронавируса

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку по собственному желанию, об этом он сообщил на внеочередной сессии районного совета народных депутатов.
Вестник Кавказа 15:07
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,9K
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

Российская газета 11:38
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Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 12:26
Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
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Культура

Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»

Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07
Кино

Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню

Газета DAILY 17:47
ЖКХ

Губернатор требует отставки Сергея Гусева в суде

Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева.
Сахалин.Инфо 20:58
Здоровье

России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Происшествия

В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли в Японии с интервалом менее чем один час.
RT на русском вчера в 01:58
2
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 18 мая в 01:22
2K
Общество

В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 504 человека

В Красноярском крае еще 504 человека заболели коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск 04:42
27
Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
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Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Культура

Сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд «Кино»

Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку в Роспатент, желая зарегистрировать бренд "Кино".
Piter.tv 04:30
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Энергетика

Предсказана судьба «Северного потока-2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем».
Lenta.ru 21:07
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Здоровье

Новый эпицентр пандемии коронавируса назван

Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
Live24 04:05
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Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Коммерсантъ 18 мая в 11:03
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Технологии

Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга

Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
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Здоровье

В Бурятии выявили коронавирус у 87 рабочих на месторождении золота

Очаг коронавируса выявили на золотодобывающем предприятии на севере Бурятии, где заражены 87 человек.
ТАСС 05:21
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Армия и оружие

ПНС Ливии отказалось от перемирия

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 15 мая, сократились на 5 млн баррелей — до 526,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 12:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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