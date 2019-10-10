Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию фонда для финансирования российских футбольных клубов. Денежные средства из данной организации будут справедливо распределяться между командами. По словам Путина, эта система является своего рода «колхозом».

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