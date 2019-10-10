Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВладимир Путин поддержал создание футбольного «колхоза»

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию фонда для финансирования российских футбольных клубов. Денежные средства из данной организации будут справедливо распределяться между командами. По словам Путина, эта система является своего рода «колхозом».
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