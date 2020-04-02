Коронавирус
ГТРК КалугаВладимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
«Я его не выпущу»: Любови Успенской «подарили» молодого фаворита
66-летняя исполнительница городских романсов Любовь Успенская увлеклась молодым музыкантом Леваном Кбилашвили.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Космос
Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной
В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
Политика
Трамп сдал повторный тест на коронавирус
14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.
Происшествия
Стала известна причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»
Выяснилась причина задержания главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области.
Наука
О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые
Научные специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) определили наследуемые признаки, связанные с раком груди.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».