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Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Псковское агентство информации
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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Путин подписал указ о нерабочих днях для борьбы с COVID-19

Газета.Ru 15:17
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Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

РИА Новости 15:53
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Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации

Фонтанка.Ру 10:15
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