Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 1K

Общество ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства. 29

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.

Наука Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке. 3

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 177

Космос Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Авто Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite. 7

Космос Астрономы показали, как выглядит космический «фейерверк» Команда ученых говорит, что эти облака выглядят так, как будто у них достаточно массы, чтобы продолжать процесс формирования звезд еще миллион лет или около того.

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. 42

Шоу-бизнес Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера». 59

Происшествия Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.

Политика ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.