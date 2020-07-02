Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.
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Поправки в Конституцию России вступают в силу

ТАСС17:21

Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля

Комсомольская правда17:57

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

Известиявчера в 06:50

Вступили в силу поправки в Конституцию России

REGNUM17:56

Указ: Поправки в Конституцию вступают в силу с 4 июля

РЕН ТВ08:36

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России

ПолитРоссия08:29

Поправки в Конституцию России вступили в силу

РБК18:51
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
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В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
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Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
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По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
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Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
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ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.
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