Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.
Читать в источнике
Комментировать4,5K

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:19

По воле народа: Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

РЕН ТВ10:12

Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции

Росбалт08:35

Президент России подписал указ о внесении поправок к Конституции РФ

Вести Подмосковья09:43

Путин подписал указ о поправках в Конституцию

РИА Новости08:29

Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

ТАСС08:45

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

Известиявчера в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
4,8K
Политика

В Кремле назвали результаты голосования по Конституции триумфом

Песков предположил, что тематика объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа могла повлиять на голосование против поправок в Конституцию в НАО.
Говорит Москва вчера в 06:20
8,3K
Кино

Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

NewInform вчера в 05:00
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев поделился, как ему удалось сбросить 100 килограммов

Недавно популярный продюсер удивил поклонников, признавшись, что смог похудеть на 100 килограмм.
Paparazzi.ru 15:00
Политика

Суд по делу MH17 ожидает спутниковые снимки с места крушения от США

Нидерландский суд посчитал обоснованной просьбу защиты повторно запросить у властей США спутниковые снимки с места крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Коммерсантъ 13:38
3
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
25
Экономика

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
10
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
39
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
124
Политика

В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней

На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию в Рязанской области статистическими методами выявлено 109 тыс. аномальных голосов.
YA62.ru 16:37
19
Армия и оружие

У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте

Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru 09:11
5
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
970
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
2,2K
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
35
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
146
Футбол

«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ 05:23
Наука

Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвленный поток света

Физикам впервые удалось наблюдать разветвление светового потока — то есть разделение единого пучка света на множество сфокусированных компонент.
N+1 02:33
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
589
Общество

В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
13
Общество

Бизнесмен Зотов из «списка Титова» освобожден из-под стражи

Мера пресечения члену "списка Титова", экс-руководителю компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, была изменена в связи с выявленными прокурорами нарушениями уголовно-процессуального кодекса, бизнесмен освобожден из-под стражи, сообщила "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
Интерфакс 16:35
6
Происшествия

Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали

Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
News.ru 16:55
2
Технологии

WhatsApp запускает пять новых функций

Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
65
Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com 04:50
2
Религия

В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным

Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости 15:44
3
Футбол

Испанский журналист назвал главную проблему Смолова

Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока "Сельты" Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:24
Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
451
Шоу-бизнес

Хазанов опроверг сообщения о госпитализации

Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 16:02
1
Кино

По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал

Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru 02:36
Футбол

«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное