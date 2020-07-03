Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.
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Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции

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Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

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Путин подписал указ о поправках в Конституцию

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Выбор народа: поправки в Конституцию вступят в силу завтра

РЕН ТВ14:48

Поправки к Конституции РФ начнут действовать с 4 июля

ИА Красная Весна10:29

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

Известиявчера в 06:50
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Следствие подтвердило нахождение Ефремова за рулем во время аварии

Lenta.ru 16:48
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Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры

Экономика сегодня вчера в 13:23
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Происшествия

Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
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Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
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Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
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Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
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Кино

Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала

На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
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Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса

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Близкие Нурмагомедова попросили дагестанцев не приезжать на похороны

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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
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В Казани задержали трех членов штаба Объединенных демократов

В результате были задержаны председатель партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин, Марат Мунасипов и еще один представитель штаба.
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
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Общество

В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Здоровье

В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 11:30
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Футбол

«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением оклада

Москвичи предложили поляку новый контракт с понижением оклада. Договор 30-летнего поляка с «Локомотивом» действует до конца сезона.
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Кино

СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной

Российская газета вчера в 11:03
Происшествия

В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного

Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Футбол

КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Происшествия

Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали

Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Red Bull подала официальный протест против Mercedes

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ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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