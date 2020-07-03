Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.
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Путин подписал указ о поправках в Конституцию

РИА Новости08:29

По воле народа: Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

РЕН ТВ10:12

Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

ТАСС08:45

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции

Росбалт08:35

Поправки к Конституции РФ начнут действовать с 4 июля

ИА Красная Весна10:29

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

Известиявчера в 06:46
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

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ТАСС 10:02
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Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия вчера в 09:16
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Происшествия

Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
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Общество

Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала

РИА Новости 07:44
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Общество

В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности

В регионе продолжит действовать масочный режим. С 8 июля в общественном транспорте будет запрещено находится без маски.
Муксун.fm 11:51
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Общество

Игры для PlayStation 5 станут дороже

Ранее Sony провела онлайн-презентацию PlayStation 5, на которой продемонстрировала дизайн приставки и анонсировала первые игры для консоли нового поколения.
Lenta.ru 10:55
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Экономика

Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов

Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 11:46
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Единоборства

Путин выразил соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца

Президент России Владимир Путин позвонил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
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Политика

Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»

Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
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Армия и оружие

В России научились пеленговать американские самолеты-«невидимки» F-35

Московский Комсомолец вчера в 07:39
Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
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Происшествия

Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери

Lenta.ru 12:19
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
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Финансы

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Армия и оружие

Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35

Политическая Экспертиза 02:20
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Игры

Официально: новую Test Drive представят 7 июля

Игромания.ру 10:50
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости.
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В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
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