Политика

REGNUMREGNUMВладимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. Указ опубликован сегодня, 3 июля, на официальном сайте президента России.
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

По воле народа: Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

РЕН ТВ10:12

Президент России подписал указ о внесении поправок к Конституции РФ

Вести Подмосковья09:43

Путин подписал указ о поправках в Конституцию

РИА Новости08:29

Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции

Росбалт08:35

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России

ПолитРоссия08:29

Поправки к Конституции РФ начнут действовать с 4 июля

ИА Красная Весна10:29

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

Известиявчера в 06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео

РИА Новости 05:36
16
Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:39
8
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,9K
Общество

Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене

Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
18
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
731
Общество

В честь звания «Город трудовой доблести» в Перми запустят фейерверк

Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
REGNUM 05:07
19
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,3K
Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
22
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
460
Религия

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
1,3K
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18
231
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
73
Здоровье

Страшные цифры борьбы с коронавирусом опубликовал глава Склифа

Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Сергей Петриков раскрыл страшную статистику борьбы с COVID-19.
Вечерний курьер 06:15
14
Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru 03:56
2
Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
5
Общество

Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле

Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
NewInform вчера в 02:21
210
Гаджеты

Корпус Jonsbo V8 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Компания Jonsbo представила корпус V8, рассчитанный на платы типоразмера mini-ITX.
iXBT.com 10:51
1
Кино

Продюсер «Лиги справедливости» опроверг обвинения против Джосса Уидона

Газета.Ru вчера в 08:35
1
Общество

Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
1
Политика

Путин поддержал проработку новых мер защиты лишившихся вкладов граждан

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о проработке новых мер по защите граждан, лишившихся банковских вкладов.
Известия 09:44
2
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
49
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
40
Киберспорт

За игрой стримеров в новый шутер от Ubisoft следили 450 тысяч человек

Геймеры настолько заинтересовались этой игрой, что за тестированием стимерами геймплея Hyper Scape на Twitch следили свыше 450 000 человек.
Evo-rus.com 09:41
5
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
22
Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK 03:16
48
Авто

Россияне стали активнее покупать машины

В России сложился дефицит новых машин в автосалонах после того, как продажи вернулись на докризисный уровень.
Городовой 30 июня в 13:25
240
Игры

Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
Evo-rus.com 10:30
27
Политика

Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»

Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
9
Политика

Путин отметил, что доходы россиян снижаются

Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов.
ТАСС 10:06
2
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное