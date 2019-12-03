Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы. Документ размещён 2 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

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Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

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Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАСС08:51
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Общество

В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата

Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Комсомольская правда 16:09
Транспорт

Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
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СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
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Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ 12:03
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Российская газета 07:34
Здоровье

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Екатеринбург-ТВ вчера в 03:47
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Ранее 3 декабря стало известно, что суд в штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РБК 14:36
Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Чемпионат 13:34
Фигурное катание

Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров

На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.
Газета.Ru 15:26
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
Происшествия

У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6

Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Папуа — Новой Гвинее.
REGNUM 18:35
Здоровье

В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

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Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
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Политика

Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

Резолюция призывает Израиль покинуть всю оккупированную часть сирийских Голан до линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
РИА Новости 17:46
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru вчера в 04:25
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме

РИА Новости 05:10
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Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Пятый канал 01 декабря в 23:08
Происшествия

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ 06:36
Наука

Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
РИА Новости 12:44
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Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

REGNUM 00:42
Шоу-бизнес

Солистка Artik & Asti выходит замуж

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж, сообщило издание Super.
Газета.Ru 09:15
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13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
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