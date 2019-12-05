Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Владимир Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков, госбанков и госканалов

АБН01:57

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08
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Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
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Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
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Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

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Кандидатов подбирает Министерство здравоохранения Амурской области. Сообщается, что будущего рукводителя обеспечат жильем.
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Экономика

Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января

В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
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Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
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В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
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Росстат подсчитал, на сколько подорожал салат Оливье за год

По данным Росстата, ингредиенты для новогоднего салата "Оливье" за год подорожали в среднем на 4,6%, сообщают "Известия".
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Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем

Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
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В США снимут фильм о «вмешательстве» России в выборы

В Голливуде готовятся снять фильм о так называемом «вмешательстве» России в последние президентские выборы, победу на которых одержал Дональд Трамп.
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YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
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Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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Экономика

Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.
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Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
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Грете Тунберг предложили добраться на осле из Лиссабона в Мадрид

Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в ближайшее время должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы принять участие в 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
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В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
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Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
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Транспорт

С 1 января 2020 года для автомобилистов введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России начинают действовать новые штрафы для автомобилистов.
СургутИнтерНовости 03 декабря в 23:10
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