Экономика

BFM.ruBFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ru03 декабря в 21:54
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Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

Прокуратура потребовала приговорить к четырем годам лишения свободы студента третьего курса факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ), видеоблогера Егора Жукова.
BFM.ru вчера в 09:15
Кино

Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.
Известия вчера в 20:44
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия

В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве

Трое сотрудников уголовного розыска отдела полиции в посёлке Кавалерово Приморского края арестованы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03 декабря в 21:28
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

Ранее, 4 декабря, ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 22:22
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания вчера в 10:13
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru вчера в 19:35
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер вчера в 08:29
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва вчера в 10:01
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349

The GEEK 03 декабря в 00:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Путешествия

Названы опасные для путешествий страны

Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
Lenta.ru вчера в 22:59
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Авто

Раскрыт мотор седана Hyundai Sonata N-Line

Сегодня стало известно, что производительная модификация седана Hyundai Sonata N-Line появится в продаже в 2020 году.
Faktom вчера в 03:42
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Сменился начальник красноярского УФСБ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Андрея Виговского начальником управления ФСБ по Красноярскому краю, сообщает ведомство.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News вчера в 15:42
Общество

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru вчера в 07:17
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM 03 декабря в 14:10
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