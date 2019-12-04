Экономика
BFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков
Znak.com03 декабря в 06:58
Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше
Телеканал 360°03 декабря в 12:08
Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов
Readovka.ru03 декабря в 08:03
Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей
Агентство Телеграф03 декабря в 09:39
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Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Экономика
Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути
Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Крупный пожар возник в колледже Одессы
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Технологии
Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов
С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Путешествия
Названы самые опасные для россиян страны
Страны, в которых господствует социальное неравенство, — небезопасные направления для российских туристов, пишет Ura.ru.
Общество
Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды
Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона
Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Общество
Гордость Якутии попала в топ-100 уродливых зданий России
Блогер-урбанист Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны и спортивный комплекс «Триумф» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека
Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
Политика
В МИД обещают ответить на высылку российских дипломатов из Германии
Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.
Фигурное катание
Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие модели наушников
Анализируя новую модель наушников Samsung – Galaxy Buds, в Роскачестве заметили, что они проигрывают прошлогодним Gear IconX практически по всем показателям - не только по качеству звука, но и по удобству пользования, а также прочности.
Происшествия
РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Общество
Финляндию и Карелию планируют связать водным маршрутом через Петербург
Между финским городом Савонлинна и карельской Сортавала планируют организовать водное пассажирское сообщение через Петербург, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алену Цимбалову.
Происшествия