Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

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