Экономика

BFM.ruBFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ru03 декабря в 21:54
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Экономика

Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути

Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Известия вчера в 17:54
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

Крупный пожар возник в колледже Одессы

Московский Комсомолец вчера в 04:34
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением

ТК Звезда 03 декабря в 08:29
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку.
ТК Звезда 03 декабря в 23:49
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Planet Today 02 декабря в 13:16
Путешествия

Названы самые опасные для россиян страны

Страны, в которых господствует социальное неравенство, — небезопасные направления для российских туристов, пишет Ura.ru.
Национальная служба новостей 01:54
Общество

Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
Lenta.ru 01:55
Транспорт

Между Сретенском и Читой хотят запустить поезд после ЧП с автобусом

РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей вчера в 08:51
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона

Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках.
RT на русском 02:26
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Гордость Якутии попала в топ-100 уродливых зданий России

Блогер-урбанист Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны и спортивный комплекс «Триумф» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:04
Происшествия

В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека

Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил полномочия и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости вчера в 19:22
Политика

В МИД обещают ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.
Вести.Ru вчера в 11:55
Фигурное катание

Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях

РИА Новости 00:55
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие модели наушников

Анализируя новую модель наушников Samsung – Galaxy Buds, в Роскачестве заметили, что они проигрывают прошлогодним Gear IconX практически по всем показателям - не только по качеству звука, но и по удобству пользования, а также прочности.
Rambler News Service 00:00
Происшествия

РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Коммерсантъ 01:06
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Общество

Финляндию и Карелию планируют связать водным маршрутом через Петербург

Между финским городом Савонлинна и карельской Сортавала планируют организовать водное пассажирское сообщение через Петербург, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алену Цимбалову.
Телеканал Санкт-Петербург 00:35
Происшествия

В Петербурге Вечный огонь забросали снегом

RT на русском вчера в 13:06
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