Экономика
ИндикаторВ федеральном бюджете снизили расходы на образование
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в проекте бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В нем планируется увеличить финансирование силовых структур и снизить расходы на образование.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет до 2022 года, ранее утвержденный Государственной думой и Советом Федерации.Давыдов.Индексвчера в 14:03
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В новом бюджете РФ дополнительные расходы перераспределены в пользу силовиков и СМИ
Давыдов.Индексвчера в 14:06
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Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
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В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
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Общество
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Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Шоу-бизнес
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж
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Технологии
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Долгое время супруга рэпера Джигана скрывала, что находится в ожидании ребенка. Оксана Самойлова и рэпер Джиган — многодетные родители.
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Путин рассказал о позитивном развитии отношений между РФ и Сербией
Российский президент в начале встречи отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно.
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Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
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Песков прокомментировал проект решений саммита «нормандской четверки»
Любые дискуссии о проекте решений «нормандского саммита» преждевременны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 4 декабря.
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В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет
Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
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«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Общество
Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение
Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение. Контрольная станет допуском к государственной итоговой аттестации.