Экономика

ИндикаторИндикаторВ федеральном бюджете снизили расходы на образование

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в проекте бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В нем планируется увеличить финансирование силовых структур и снизить расходы на образование.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал
 закон о внесении изменений в федеральный бюджет до 2022 года, ранее утвержденный Государственной думой и Советом Федерации.
Давыдов.Индексвчера в 14:03

Подробнее о событии

В федеральном бюджете снизили расходы на образование

Индикатор02:00

Почему подписанный Путиным бюджет до 2022 года так шокировал СМИ

Инфо24вчера в 11:18

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ruвчера в 14:29

В новом бюджете РФ дополнительные расходы перераспределены в пользу силовиков и СМИ

Давыдов.Индексвчера в 14:06

Бюджет РФ пересмотрели в пользу СМИ

Sostav.ruвчера в 23:35
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Происшествия

При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница

Интерфакс 06:17
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WSJ узнала о возможных санкциях против России из-за убийства в Берлине

Германия может ввести санкции против России из-за подозрений в связи российских спецслужб с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Дождь 04:37
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Транспорт

Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
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Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Общество

Из «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров

Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:27
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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Фигуристка Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Ирина Слуцкая стала гостьей передачи «Судьба человека». В студии фигуристка рассказала о рождении третьего ребенка.
OAnews 00:47
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Транспорт

С 1 января проезд на нижегородских маршрутках подорожает до 35 рублей

Стоимость разового проезда для нижегородцев составит сразу 35 рублей, при этом на безналичный расчет подорожание не повлияет – оплачивая картой, горожане сэкономят сразу 5 рублей.
Открытый Нижний 06:24
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
РИА Новости 05:19
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК вчера в 23:48
Происшествия

В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских

В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное.
РБК 05:49
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
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Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба (29) выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина (40).
Lisa.ru вчера в 10:15
Технологии

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Скоро в роддом: Оксана Самойлова рассекретила срок беременности

Долгое время супруга рэпера Джигана скрывала, что находится в ожидании ребенка. Оксана Самойлова и рэпер Джиган — многодетные родители.
WMJ.ru вчера в 12:43
Происшествия

В Татарстане ищут пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции

Снаружи и в обваловании вспыхнул неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м во время работ по его очистке, которой занимались сотрудники компании «Транснефть».
Коммерсантъ 06:20
Политика

Путин рассказал о позитивном развитии отношений между РФ и Сербией

Российский президент в начале встречи отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно.
Российская газета 06:32
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Политика

Зеленский хочет провести обмен удерживаемыми лицами до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы до конца текущего года провести в Донбассе большой обмен удерживаемыми лицами.
REGNUM 06:28
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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Политика

Песков прокомментировал проект решений саммита «нормандской четверки»

Любые дискуссии о проекте решений «нормандского саммита» преждевременны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 4 декабря.
Вечерняя Москва 06:43
Политика

В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет

Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:42
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус 02 декабря в 10:09
Футбол

«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Советский спорт вчера в 08:07
Общество

Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение

Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение. Контрольная станет допуском к государственной итоговой аттестации.
ГТРК Чувашия 02 декабря в 08:24
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