с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в проекте бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В нем планируется увеличить финансирование силовых структур и снизить расходы на образование.

В федеральном бюджете снизили расходы на образование

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