Экономика

BFM.ruBFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ruвчера в 14:29

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграфвчера в 09:39

Почему подписанный Путиным бюджет до 2022 года так шокировал СМИ

Инфо24вчера в 11:18

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°вчера в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ruвчера в 08:03

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ruвчера в 07:46

Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.comвчера в 06:58
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Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
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Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
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100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
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Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
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Disney снимет новый фильм франшизы «Планета обезьян»

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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Сообщения о минировании школ в Москве оказались ложными

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
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