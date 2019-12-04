Экономика
BFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков
Znak.com03 декабря в 06:58
Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше
Телеканал 360°03 декабря в 12:08
Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов
Readovka.ru03 декабря в 08:03
Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей
Агентство Телеграф03 декабря в 09:39
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Политика
СБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Происшествия
Стрелок убил двоих в Перл-Харбор
Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
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Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Общество
Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Происшествия
Школьник разбил голову однокласснику во время урока в Омске
В Омске ученик 7-го класса разбил однокласснику голову во время урока.
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Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу
Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Наука
Ученый: Россия должна стать лидером в изучении выбросов метана на шельфе Арктики
Технологии
В WhatsApp появится темная тема
В мессенджере WhatsApp в скором времени появится темная тема.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Политика
Трамп разъяснил содержание своей беседы с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разъяснил содержание своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором глава США якобы просил оказать услугу лично для себя.
Транспорт
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Авто
Для водителей в России вводят новые штрафы с 1 января
Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
Единоборства
Александр Емельяненко: «Кокляев задохнулся в бою»
Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, чего ждал от Михаила Кокляева, которого победил нокаутом в первом же раунде.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Транспорт
ГИБДД раскрыла планы на замену иностранных водительских прав
Как отметил Гиляков, ГИБДД хочет вернуться к схеме, согласно которой гражданин России или лицо, постоянно проживающее на территории России, сможет управлять транспортным средством на основании иностранного водительского удостоверения только «в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство, или с даты получения российского паспорта».
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.