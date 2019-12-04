Экономика
BFM.ruВладимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК. Согласно документу, в будущем году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков
Znak.comвчера в 06:58
Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше
Телеканал 360°вчера в 12:08
Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов
Readovka.ruвчера в 08:03
Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей
Агентство Телеграфвчера в 09:39
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Хоккей
Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Торонто Мэйпл Ливз" и "Колорадо Эвеланш".
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Общество
Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,7
4 декабря у берегов Шикотана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр толчков находился в 110 км от острова Курильской гряды.
Политика
Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать публикацию Wall Street Journal о том, что Германия якобы может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине летом этого года уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть пострадавшие
Во время стрельбы на судоверфи на военно-морской базе США в Перл-Харборе на Гавайях несколько человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, передает AFP.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Вчера компания Qualcomm представила новый мощный процессор SoC Snapdragon 865.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Политика
Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
Экономика
Всемирный банк назвал главные риски для экономики России
Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.
Общество
В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019
У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
Происшествия
В свердловской Верхней Пышме вспыхнул пожар на заводе
В Верхней Пышме (Свердловская область) произошёл пожар на территории предприятия «Уралэлектромедь».
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили в России
Отечественная LADA в рейтинге самых часто перепродаваемых автомобилей заняла только 10 место.
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
Технологии
Оператора в России стали выбирать по стабильности мобильного интернета
Более 82% опрошенных под качеством сети подразумевает не голосовые услуги, а в первую очередь качественный мобильный интернет, который определяется стабильностью работы сети и равномерным покрытием сети LTE, говорится в исследовании агентства AC&M .
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26
Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО
Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Политика
ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности
В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.