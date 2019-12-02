Экономика
МонаВистаВладимир Путин подписал закон о федеральном бюджете 2020-2022
Президент России Владимир Путин 3 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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с чего всё началось
Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.RT на русскомвчера в 10:35
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Транспорт
Иностранцев заставят учиться на водителей автобусов в России
Еще семеро получили ранения в столкновении автобуса с грузовиком в тот же день в Подмосковье.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Игры
Следующая часть ужастика Outlast будет мультиплеерной
Студия Red Barrels анонсировала The Outlast Trials, новую часть в серии хорроров.
Политика
Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Здоровье
Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине
Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу после нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Политика
В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3
США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.
Происшествия
После ДТП с автобусом в больницы Саратова обратились двадцать человек
В Саратове после ДТП с автобусом, который врезался в столб, двадцать человек обратились в больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Экономика
В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Автоспорт
Обгон Даниила Квята попал в топ-10 лучших онбордов ГП Абу-Даби
Медиа-служба Формулы 1 опубликовала топ-10 лучших онборд-записей с финального этапа сезона-2019, состоявшегося в прошлые выходные в Абу-Даби.
Происшествия
Житель Иркутской области погиб от нападения медведя
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.