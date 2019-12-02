с чего всё началось

Президент России Владимир Путин 3 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Общество В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Здоровье Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.

Политика В Госдепе США заявили о возможности продления СНВ-3 США рассматривают вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако по этому вопросу пока не было принято решения.

Происшествия После ДТП с автобусом в больницы Саратова обратились двадцать человек В Саратове после ДТП с автобусом, который врезался в столб, двадцать человек обратились в больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Экономика В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.