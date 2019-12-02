Экономика

МонаВистаМонаВистаВладимир Путин подписал закон о федеральном бюджете 2020-2022

Президент России Владимир Путин 3 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русскомвчера в 10:35

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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 10:35

Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Российская газетавчера в 09:12

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Life.ruвчера в 10:42

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59
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«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

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Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

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В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
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Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
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После ДТП с автобусом в больницы Саратова обратились двадцать человек

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РИА Новости 02 декабря в 09:01
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