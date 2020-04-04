Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

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Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Политика Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".

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Общество В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

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Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов «Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.

Авто В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.