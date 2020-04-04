Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургВладимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул россиянам, пострадавшим из-за распространения коронавируса.
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Кредитные каникулы в Москве из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Комсомольская правда12:28
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Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса
По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Футбол
Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу
Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли
На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение
В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
Происшествия
В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек
Сегодняшний официальный рост числа заболевших вывел Брянскую область в лидеры по количеству новых инфицированных.
Футбол
Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан
В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
Общество
В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая
Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов
«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.
Авто
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили антитела к коронавирусу
Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выявили у 15 процентов исследованных ими кошек в Ухане антитела к коронавирусной инфекции.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».