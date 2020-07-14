Экономика

Бизнес-класс АрхангельскБизнес-класс АрхангельскВладимир Путин подписал закон о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России Владимир ПУТИН подписал пакет федеральных законов о системе преференций для бизнеса в Арктической зоне страны. Самые главные изменения касаются системы налогообложения.
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Прокопьева: новый закон откроет большие возможности для бизнеса в Арктике

РИА Новости09:22

Предприниматели Арктической зоны России получат максимальную господдержку

SM News06:44

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Интерфакс13 июля в 14:06

Минвостокразвития: введение льгот для инвесторов в Арктике даст толчок предпринимательству

Парламентская газетавчера в 12:55

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ТАССвчера в 10:57

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Известиявчера в 02:16

Путин утвердил законы о льготах для инвесторов в Арктике

Lenta.ruвчера в 13:53
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Evo-rus.com 01:18
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Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Шоу-бизнес

Роман Арзамасовой с Авербухом мог начаться до ее совершеннолетия

Газета.Ru 07:17
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ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
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СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
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В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
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Общество

Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала траты Фонда обязательного медицинского страхования на лечение больных с коронавирусом.
Piter.tv 09:12
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Пользователи Сети пришли в ужас от условий жизни матери Ивлеевой

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Общество

В Госдуме предложили платить покупателям за найденную просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов обратился с предложением к Роспотребнадзору выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках просроченные продукты, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.
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В космосе обнаружили аномальный звездный объект

Профиль 02:01
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

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У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
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Экономика

Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
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В США прошли очередные испытания «беспилотника с пилотом» Firebird

Пилотируемый вариант Firebird В США прошли очередные испытания перспективного опционально пилотируемого самолета-разведчика Firebird (Огненная птица).
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Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
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Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
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ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
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В рамках автосалона в Индии в феврале этого года корейская компания презентовала концептуальный компактный кроссовер Kia Sonet.
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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы

Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
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Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
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В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
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